Dünya Kupası’nda hocayı kovan ilk ülke Tunus oldu

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk ayrılık haberi geldi. F Grubu'ndaki ilk maçında İsveç'e 5-1 yenilen Tunus'ta fatura teknik direktör Sabri Lamouchi'ye kesildi. İddiaya göre, deneyimli teknik adamın oğlunun, karşılaşmanın ardından Tunuslu taraftarlarla kavga etmesi, ayrılık kararında etkili oldu. Fransız teknik direktör, Tunus'un Afrika Uluslar Kupası'ndan erken elenmesinin ardından Sami Trabelsi'nin yerine bu yılın ocak ayında atanmıştı. Tunus Futbol Federasyonu, yeni bir teknik direktör atanana kadar takımı yardımcı antrenör Wahbi Khazri'nin çalıştıracağını bildirdi.