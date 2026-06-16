Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dünya Kupası’nda hocayı kovan ilk ülke Tunus oldu
Giriş Tarihi: 16.06.2026

Dünya Kupası’nda hocayı kovan ilk ülke Tunus oldu

Dünya Kupası’nda hocayı kovan ilk ülke Tunus oldu
  • ABONE OL
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk ayrılık haberi geldi. F Grubu'ndaki ilk maçında İsveç'e 5-1 yenilen Tunus'ta fatura teknik direktör Sabri Lamouchi'ye kesildi. İddiaya göre, deneyimli teknik adamın oğlunun, karşılaşmanın ardından Tunuslu taraftarlarla kavga etmesi, ayrılık kararında etkili oldu. Fransız teknik direktör, Tunus'un Afrika Uluslar Kupası'ndan erken elenmesinin ardından Sami Trabelsi'nin yerine bu yılın ocak ayında atanmıştı. Tunus Futbol Federasyonu, yeni bir teknik direktör atanana kadar takımı yardımcı antrenör Wahbi Khazri'nin çalıştıracağını bildirdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya Kupası’nda hocayı kovan ilk ülke Tunus oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA