Fatih Terim ezberleri bozdu: Oynamadık oyalandık!

Türk futbol tarihinin kulüp bazındaki en büyük başarılarında imzası olan, A Milli Takım'la Avrupa 3.'lüğü yaşayan ve "Biz bitti demeden bitmez" mottosuyla anılan Fatih Terim, Bizim Çocuklar'ın, Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 kaybettiği maçın adından Youtuber olarak karşımıza çıktı. Terim nokta tespitleriyle gruptaki şansımıza ışık tuttu. İşte o ezber bozan değerlendirmelerden öne çıkanlar: Beklediğimiz bir Avustralya seyrettik, bizi üzecek, bize sürpriz gelecek herhangi bir oyun oynamadılar. Maç öncesi beklentiler; kendi alanına kapanacak, orayı savunacak ve çabuk hücumlarla, geçiş hücumlarıyla da sonuca gidecek olan bir Avustralya.

BASKI SADECE PRESLE OLMAZ

Santrayla birlikte Avustralya kendi alanına kapandı, yerleşti ve hatta defansı 18 üstüne, içine ve 18'in hemen dışına derin bir şekilde blok halinde durmaya başladı daha oyunun başında. Bu bizim oyuncularımıza, tahminim odur ki, maçın kolay geçeceği düşüncesini kafasına yerleştirdi. Nitekim pası yapan, yüzdesi çok yüksek rakamlarla oyunun kontrolünü elinde bulunduran bir Türkiye vardı.

Böyle durumlarda gol yememek, rakibin en büyük silahı olan geçiş hücumunu önlemek ve ona buna müsaade etmemek çok önemlidir- ki atağı tekrardan tazeleyesiniz. Bu baskı sadece presle değil, topun kontrolü sizde olup topa tempo vererek olur. Biz orada oynadıktan sonra topla ama sanki biraz da oyalandık. Oynamamız lazımdı, oyalanmamız değil.

AŞIRI GÜVENDEN MAĞLUP OLDUK

Rakibinizi zora düşürmek için, rakibinizi hataya zorlamak için ve pozisyon bulabilmek için repertuarınızın geniş olması gerekiyor. 7 numaralı pozisyonu açtım gidemedim, 8 numaralı pozisyondan gitmeyi denemeli, 9 numaralı pozisyon olmadı 11'den veyahut uzaktan şut ki bunu az da olsa denedik, daha çok deneyebilirdik. "Nasıl olsa yeneriz" düşüncesi yerleşti. Büyük konuşmayla iddialı olmayı, meydan okumayı çok ince bir çizgi ile iyi ayırmalıyız. Sabretmiyoruz, defans yaptırdık, müdafaa yaptırdık ama rakibi hataya zorlamadık. Bu zorlamanın da tek yolu vardır; çabuk oynamak. Dediğim gibi biz oynamadık, oyalandık. Bu da herhalde aşırı güvenimizden geldi ki mağlup olduk. Öbür maç hallederler.

YENİ NESLE PUSULA, GELECEĞE MİRAS

Fatih Terim kendi adını taşıyan YouTube kanalıyla futbolseverlerin karşısına bu kez yorumcu olarak çıktı. Dünya Kupası boyunca A Milli Takım'ın maçlarını değerlendirecek olan Terim amacını "Burada tecrübemi paylaşmak istiyorum. Ana amaç futbola derinden bakmak. Yeni nesle pusula olmak ve geleceğe de bir miras bırakmak" sözleriyle özetledi.