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Giriş Tarihi: 16.06.2026

Giovanni van Bronckhorst Feyenoord’a geri döndü

Giovanni van Bronckhorst Feyenoord’a geri döndü
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BİR dönem Beşiktaş'ta görev yapan ve son olarak Liverpool'da Arne Slot'un yardımcısı olan Giovanni van Bronckhorst, Hollanda'ya geri döndü. Feyenoord ile her konuda anlaşmaya varan 51 yaşındaki teknik adamın yardımcılığını ise Sipke Hulshoff'un yapacağı belirtildi. Bilindiği üzere Hollanda ekibi, geçtiğ-i miz haftalarda teknik direktör Robin van Persie ile yollarını ayırmıştı. Van Bronckhorst daha önce Feyenoord'da görev almış ve 1 Hollanda Ligi, 2 Hollanda Kupası ve 2 Hollanda Süper Kupası şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

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Giovanni van Bronckhorst Feyenoord’a geri döndü
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