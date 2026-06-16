Göztepe’de kaleci adayları artıyor

Transferde Bristol City'den İrlandalı golcü Sinclair Armstrong'u resmen kadrosuna dahil eden Göztepe'de kaleci arayışları hızlandı.

Kaptan Mateusz Lis'in Polonya ekibi Lech Poznan ile anlaşma sağlamasının ardından sarı-kırmızılılar, İranlı Mohammad Khalifeh'in yanı sıra Polonyalı Axel Holewinski'yi de listesine ekledi. Lis'in transferinden 2 milyon Euro gelir bekleyen Göztepe'nin, satış gerçekleşir gerçekleşmez yeni file bekçisiyle sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Teknik ekibin ise 21 yaşındaki Khalifeh'e daha sıcak baktığı belirtildi. İran'ın Aluminium Arak takımında forma giyen genç kaleciye, ülkesinden de ciddi talipler olduğu vurgulandı. Önceliği Mohammad Khalifeh'e verecek Göztepe'nin, aksi bir durumda 20 yaşındaki kaleci Axel Holewinski'ye yöneleceği ifade edildi. Holewinski'yi Göztepe'nin yanı sıra Çekya temsilcisi Sparta Prag'ın da radarına aldığı kaydedildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör