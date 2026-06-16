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Giriş Tarihi: 16.06.2026 21:38

Göztepe'de kaleci Lis, Lech Poznan'a transfer oldu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kaleci Mateusz Lis, ülkesi Polanya'nın Lech Poznan takımına transfer oldu.

AA
Göztepe’de kaleci Lis, Lech Poznan’a transfer oldu!
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Göztepe, Mateusz Lis'in Lech Poznan'a transfer olduğunu resmen açıkladı.

Kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Mateusz Lis'in Polonya kulübü Lech Poznan'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Lis'e kulübümüze verdiği emekler, sahadaki liderliği ve katkıları için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.* denildi.

Süper Lig'de 2021-22'de Altay'da 35 maçta görev alan Polonyalı kaleci, 2023-24 sezonunun başında Göztepe ekibine katıldı.

TÜM MAÇLARDA OYNADI

Tecrübeli kaleci, bu sezon ligde 34 müsabakanın tamamında forma giyerek 3 bin 60 dakika oynadı. Tecrübeli kaleci, tüm maçlarda oynayarak Trendyol Süper Lig'in 2025-26 sezonunda en fazla süre alan oyuncu ünvanını aldı.

Lis, bu sezon 32 gol yedi, 16 mücadelede ise kalesini gole kapattı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #POLONYA #GÖZTEPE #LECH POZNAN

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Göztepe'de kaleci Lis, Lech Poznan'a transfer oldu!
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