Kahraman Vozinha!

DÜNYA Kupası'nın favorisi olan, son Avrupa şampiyonu İspanya dün H Grubu'nda çıktığı ilk maçta büyük şok yaşadı. Matadorlar topla oynamada %74'e 26, toplam şutta 27'ye 6, isabetli şutta 7'ye 1, başarılı pasta 734'e 205 üstünlük kurduğu müsabakada Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kaldı. İspanya'nın kaleyi bulan 7 şutunda da gol izni vermeyen file bekçisi Vozinha ise maçın adamı seçildi. Futbolseverlerin ilgisini çeken 40 yaşındaki eldivenin, mücadele öncesi 50 bin olan takipçi sayısı karşılaşmanın ardından 2 milyonu geçti.

'VİZE PARASINI ÖDEYEMEDİM'

Kaleci Vozinha, maçta sonra neden ağladığını da açıkladı. Portekiz 2. Lig ekibi Chaves'te forma giyen ve sözleşmesi biten tecrübeli file bekçisi şöyle konuştu: "Çocukken büyükannem ve büyükbabamla büyüdüm ve orada olamadılar. Birkaç yıl önce vefat ettiler. Annem de vize sorunu ve bunun için ödememiz gereken para yüzünden burada olamadı. Bunu zamanında halletmeyi başaramadık." G Grubu'nda ise Belçika ile Mısır 1-1 berabere kaldı.