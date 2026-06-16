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Giriş Tarihi: 16.06.2026 23:27

Kocaelispor'dan Smolcic açıklaması: "Görüşmeler durduruldu"

Kocaelispor, uzun süredir görüşme halinde olduğu Hrvoje Smolcic transferi için hem oyuncuya hem de kulübüne yapılabilecek en yüksek tekliflerin sunulduğunu ancak kulübün mali sınırları gözetilerek görüşmelerin sonlandırıldığını duyurdu.

İHA
Kocaelispor’dan Smolcic açıklaması: Görüşmeler durduruldu
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Süper Lig ekibi Kocaelispor'dan Hrvoje Smolcic transferine dair bir açıklama yapıldı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Hrvoje Smolcic'in kulübe nihai transferi için uzun süredir devam eden görüşmelerde tüm şartların zorlandığı ancak somut bir netice alınamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüze nihai transferi için hem asıl kulübü hem de futbolcuya günümüz ekonomik şartlarında kulübümüzce yapabilecek en azami teklifler yapılmıştır. Yapılan teklifler periyodik olarak artırılarak futbolcuya ve asıl kulübüne sunulmuştur.

Lakin kulübümüzün finansal sürdürülebilir yapısı gözetilerek yapılan tekliflerin daha fazla artırılmamasına karar verilmiş ve bugün itibariyle transfer görüşmeleri durdurulmuştur" denildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #KOCAELİSPOR

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Kocaelispor'dan Smolcic açıklaması: "Görüşmeler durduruldu"
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