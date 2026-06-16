Kocaman tamam Guirassy bitiyor

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım ve yönetimi, ilk toplantısını dün gerçekleştirirken görev dağılımı da yapıldı. Başkan Vekili Barış Göktürk, genel sekreter Mahmut Uslu oldu. Futbol şubelerinden sorumlu yöneticiler ise Feridun Geçgel ile Cihan Kamer olarak belirlendi. Herkesin merak ettiği teknik direktör konusunda da belirsizlik sona eriyor. Sarı-lacivertliler, Aykut Kocaman'ı 3. kez göreve getirmek için geri sayıma geçti. Artık transfer operasyonları da başlıyor. Mallorca forması giyen 32 yaşındaki santrfor Vedat Muriqi ilk transfer olarak kayıtlara geçecek. Ardından da bir diğer forvet Serhou Guirassy'nin transferi tamamlanacak. Dortmund'la sözleşmesi 2028'de bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuda iş son prosedürlere kaldı. F.Bahçe'de önceliği olan diğer bölge de savunma. Stoper mevkii için listede olan isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

EKİBİYLE ÇALIŞIYOR

Aykut Kocaman'ın kuracağı yeni teknik heyette, sarı-lacivertli kulübün efsane futbolcu ve yeni dönem teknik direktörlerinden de isimlerin olması bekleniyor... Kocaman 1.5 aydır takım üzerinde çalışıyor.

F.BAHÇE'NİN KRALI!

Futbolculuk döneminde 1988'de Sakaryaspor'dan F.Bahçe'ye gelen Aykut Kocaman, 1996'da İstanbulspor'a transferine kadar sarılacivertli formayı giydi. F.Bahçe'de 258 maçta ter dökerken 161 kez ağları havalandırdı. 1988-89, 1991- 92 ve 1994-95 sezonlarında 3 defa gol krallığı elde etti.

AYKUT KOCAMAN'IN KARİYERİ

Kulüp Maç.......Puan....ort

Başakşehir.......29.........1.14

Konyaspor.......44.........1.07

F.Bahçe............46.........2.07

Konyaspor.......132.......1.58

F.Bahçe............151.......2.01

Ankaraspor......43.........1.35

Ankaraspor......44.........1.27

Konyaspor.......39.........1.44

Malatyaspor....27.........1.26

İstanbulspor....110.......1.30