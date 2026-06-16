Milan, Ruben Amorim’i resmen duyurdu!

Milan, Massimiliano Allegri'den boşalan teknik direktörlük görevine Ruben Amorim'in getirildiğini açıkladı.

Kırmızı-siyahlılar, Portekizli çalıştırıcıyla 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı. Öte yandan, yağılan anlaşmaya 1 yıllık opsiyon maddesi de eklendi.

Teknik direktörlük kariyerine Casa Pia'da başlayan Amorim, daha sonra Braga'da görev yaptı ve 2020 yılında Sporting'in başına geçti.

Sporting Lizbon ile iki Portekiz Ligi şampiyonluğu, iki Lig Kupası ve bir Süper Kupa kazanan Portekizli teknik adam, son olarak Manchester United'ı çalıştırdı.

AMORIM: "BÜYÜK BİR GURUR"

Ruben Amorim, yaptığı açıklamada, "Bir teknik direktör olarak kariyerim boyunca beni takip eden bazı hedefler vardı ve Milan'ı çalıştırmak her zaman bunlardan biriydi. Bu kulübün tarihini, prestijini ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarını çok iyi biliyorum. Bu meydan okumayı büyük bir gurur ve heyecanla kabul ediyorum. Milan'ın tutkusunu her gün yaşamayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör