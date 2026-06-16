Millilere açılışlar zor geliyor!

A Milli Futbol Takımımız, büyük turnuvaların açılış maçlarında galibiyet almakta zorlanıyor. Son olarak 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 yenilen Milliler katıldığı 9 büyük turnuvanın 8'ine kayıp başladı. Türkiye, tarihindeki tek açılış galibiyetini EURO 2024'te Gürcistan'ı 3-1 yenerek aldı. Milli Takım'ın 1954 Dünya Kupası'nda Batı Almanya karşısında aldığı 4-1'lik yenilgiyle başladığı serüvende, Ay-Yıldızlılar EURO 1996'da Hırvatistan'a 1-0, EURO 2000'de İtalya'ya 2-1, 2002 Dünya Kupası'nda Brezilya'ya 2-1 kaybetti. EURO 2008'de Portekiz'e 2-0, 2016'da Hırvatistan'a 1-0, 2021'de ise İtalya'ya 3-0'lık sonuçlarla diş geçiremedi. Turnuvalara kötü başlangıç geleneği EURO 2024'te Gürcistan karşısında alınan 3-1'lik galibiyetle son buldu. Ancak 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 mağlup olarak bu kötü istatistik yeniden gündeme geldi. Buna rağmen Türkiye, 2002'de dünya üçüncüsü olmayı başardı. 2008'de ise yarı final oynadı.

3. MAÇA KALMADAN ELENEBİLİRİZ!

PARAGUAY karşılaşması A Milli Takımımızın Dünya Kupası'ndaki geleceği için kırılma önemi taşıyor. ABD, Avustralya'dan puan alır, Bizim Çocuklar, 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay'a yenilirse gruplarda ikili averaj öncelikli olduğu için 3. maçı oynamadan turnuvaya veda etme ihtimalimiz gündeme gelebilir. Montella, oyuncularının morallerini yüksek tutmak için ihtimal hesaplarını düşünmemelerini isterken, "Avusturya maçında kötü değildik ama golü atamadık. Paraguay'a yenilmek gibi bir düşünceniz olmasın" dediği öğrenildi.