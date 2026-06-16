Ortaya Gomes forvete Vlahoviç

Mauro İcardi'ye yapılan teklif sonrasında Arjantinli oyuncudan yanıt beklenirken Çizme basınından dev bir iddia geldi. La Gazetta dello Sport, G.Saray'ın 26 yaşındaki Sırp santrfor için teklif yaptığını duyurdu. Aklı özellikle B.Münih veya Premier Lig'in üst takımlarında olduğu iddia edilse de Vlahovic'e bu ekiplerden istediği teklifler gelmedi. G.Saray'ın ise yıllık 10 milyon Euro'luk bir ücreti masaya koyduğu ve 3 yıllık sözleşmede imza parası ile toplamda 35 milyon Euro'luk bütçe bulunduğu aktarıldı.



Kariyerine Flamengo'da başlayan Gomes, Ocak 2023'te 18.7 milyon Euro'ya Wolverhampton'a geldi.

Orta sahaya hamle için ise rota Joao Gomes. İngiltere'de Wolverhampton forması giyen 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2030'a kadar devam ederken güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bu sezon takımı ile 41 maçta sahaya çıkan ve 1 gol-3 asistlik katkı veren oyuncu için yönetim, hem kulübü hem de temsilcileri ile temas kurdu. Oyuncu, G.Saray'ın teklifine sıcak bakarken yönetim bonservis pazarlığında.

KİMDİR?

Yaş: 26

Boy: 1.90

Ülke: Sırbistan

Mevki: Santrfor-Forvet

Ayak: Sol

Son takımı: Juventus

Piyasa değeri: 35 milyon Euro