Samet Akaydin ve Uğurcan Çakır: "Paraguay maçını kazanarak yenilgiyi telafi edeceğiz"

A Milli Takım'ın futbolcularından Uğurcan Çakır ve Samet Akaydin, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki Paraguay maçı öncesi Arizona'nın Mesa kentinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır, "Tabii ki üzüldük ama Paraguay maçında hatayı telafi etme şansımız var aslında. Daha odaklanmış bir şekilde maça hazırlanmalıyız. Hepimiz görevlerimiz, sorumluluklarımızı bilip ona göre oynamalıyız.Bir final maçı değildi aslında. Tabii ki ilk maç hepimiz çok kazanmak istedik. Ülkemizi gururlandırmak, mutlu etmek istedik ama istediğimiz gibi gitmedi.

Ama dediğim gibi bir final maçı değil. Önümüzde alınacak 6 puan var. İnşallah Paraguay maçını kazanıp 3 puan almak istiyoruz. Dediğim gibi üzüldük. Ülkemizi mutlu etmek istiyorduk. Buraya gelmek bizim aslında hayalimizdi. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk ilk maçta. Bunun da bence duygusal anlamda baskısı vardı." açıklamasını yaptı.

"ÜLKEMİZİ MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

Çakır, "Meydanlarda kurulan televizyonları falan görünce buna karşılık vermek istiyorduk. Ekstra bir motivasyon sağladık. Çok kazanmak istedik. Belki de o sahaya yansımadı. Takımın morali iyi, ilk maçı unuttuk. Önümüzdeki iki maçı kazanıp ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Takım içinde dışarıda yazıldığı gibi bir durum yok. Arkadaşlık zaten çok iyi. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. İlk maçta istemediğimiz bir sonuç aldık ama telafi edeceğiz." diye konuştu.

SAMET AKAYDİN: "PARAGUAY MAÇINDA TELAFİ EDECEĞİZ"

Samet Akaydin ise "Mutsuzuz çünkü ilk maçta böyle bir skor beklemiyorduk. Paraguay maçını kazanarak bunu telafi edeceğiz. Avustralya maçı bizi yıldırmadı. Bazı şeyler yazılıyor, çiziliyor. Böyle şeylerin yazılması gerçekten üzücü. Bu takım Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana hep beraber oynadı. Birbirini çok iyi tanıyan ve seven bir takım, her zaman böyle oldu." dedi.

"Bizim şu an desteğe ihtiyacımız var" diyen Akaydin, "Bu takım bu zamana kadar çok büyük işler çıkardı. Bunu bu grup yaptı ve yine yapacak. Bu maçta bize desteğinizi esirgemeyin. Taktiği falan bir kenara bıraktık... Biliyorsunuz, biz duygularımızla hareket eden bir ülkeyiz. Bu bayrak için de yapamayacağımız hiçbir şey yok" diye konuştu.

"ELEŞTİRİLERE AÇIĞIZ ANCAK..."

32 yaşındaki oyuncu, "Biz eleştirilere açığız ama biz bazen eleştirileri karıştırıyoruz. Maçı analiz edebiliriz ama bir insanın saçına, bıyığına falan girmek bence saçma. Bunlar eleştiriden çıkıyor bence. Tek sıkıldığımız, kızdığımız konu bu. Yoksa en ağır şekilde eleştirilelim, sıkıntı yok. İnsanlar sanıyor ki biz mutsuz değiliz. Öyle bir şey yok. Aşırı mutsuzduk. Biz maçı kaybettiğimiz için sabah kadar uyumadık. Kaptanımız Hakan bu takım için neler yapıyor biliyoruz. Saçma sapan şeyler yazılıyor, korkudan artık bir şey yapmaya çekiniyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör