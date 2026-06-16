Trabzonspor yeniden görüşmelere başladı! Yerli isim için hamle

Yeni sezon öncesi güçlü ve alternatifli bir kadro kurmak için harekete geçen Trabzonspor, tecrübeli stoper Adil Demirbağ'ı istemiş ancak Konyaspor'dan olumsuz yanıt almıştı. Transferden vazgeçildiği belirtilirken dün yeşil-beyazlı kulübün, Karadeniz ekibine mesaj göndererek pazarlıkları yeniden başlattığı öğrenildi. Olumlu ilerleyen görüşmelerde Olaigbe'nin Konyaspor'a ait olan sonraki satıştan yüzde 50'lik pay hakkı ya da Draguş takasının gündemde olduğu ifade edildi.