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Giriş Tarihi: 17.06.2026 07:02

2026 Dünya Kupası: Haaland şov yaptı, Norveç farklı kazandı...

2026 Dünya Kupası I Grubu ilk hafta maçında Norveç, Irak'ı 4-1 mağlup ederek averajla liderliğe yükseldi.

İHA
2026 Dünya Kupası: Haaland şov yaptı, Norveç farklı kazandı...
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2026 Dünya Kupası I Grubu ilk haftasında Irak ile Norveç, ABD'nin Boston şehrinde bulunan Gillette Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gabonlu hakem Pierre Atcho'nun yönettiği maçta gol perdesini 29. dakikada Erling Haaland açtı ve Norveç'i 1-0 öne geçirdi. 39. dakikada Irak, Eymen Hüseyin'in golüyle eşitliği yakalarken, 43. dakikada Haaland bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı Norveç'in üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Norveç etkili oyunu sürdürürken, 78. dakikada Leo Ostigard ve 90+7. dakikada Thorstved'in kaydettiği gollerle Stale Solbakken'in öğrencileri sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Grubun diğer maçında Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup etti.
Norveç, grubun ikinci maçında Senegal ile Irak ise Fransa ile karşılaşacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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2026 Dünya Kupası: Haaland şov yaptı, Norveç farklı kazandı...
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