2026 Dünya Kupası: Haaland şov yaptı, Norveç farklı kazandı...

2026 Dünya Kupası
I Grubu ilk haftasında Irak ile Norveç, ABD
'nin Boston şehrinde bulunan Gillette Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gabonlu hakem Pierre Atcho'nun yönettiği maçta gol perdesini 29. dakikada Erling Haaland
açtı ve Norveç'i 1-0 öne geçirdi. 39. dakikada Irak, Eymen Hüseyin'in golüyle eşitliği yakalarken, 43. dakikada Haaland bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı Norveç'in üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Norveç etkili oyunu sürdürürken, 78. dakikada Leo Ostigard ve 90+7. dakikada Thorstved'in kaydettiği gollerle Stale Solbakken'in öğrencileri sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Grubun diğer maçında Fransa, Senegal
'i 3-1 mağlup etti.
Norveç, grubun ikinci maçında Senegal ile Irak ise Fransa ile karşılaşacak.
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Ahmet Fettah Akkuş - Editör