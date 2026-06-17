2026 Dünya Kupası’nda İngiltere, Hırvatistan’ı 4 golle geçti!

İngiltere ikinci haftada Gana ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan ise Panama ile kozlarını paylaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada İngiltere penaltı kazandı. Sağ taraftan Rice'ın kullandığı köşe vuruşu sonrasında topu uzaklaştırmak isteyen Modric'in Madueke'ye temasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Kane'in vuruşunu Livakovic kurtardı ancak daha sonra yapılan incelemenin ardından vuruşun tekrarına karar verildi. Bir kez daha topun başına geçen Kane, 12. dakikada topu ağlara gönderdi: 1-0

36. dakikada skora denge geldi. Vuskovic'in soldan gönderdiği topla ceza sahası içi sağ çaprazında buluşan Sucic'in dışarı çevirdiği topa Baturina gelişine vurarak filelerle buluşturdu: 1-1

42. dakikada İngiltere bir kez daha öne geçti. Rice'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına gönderdiği topu Kane kafayla gole çevirdi: 2-1

45+5. dakikada Hırvatistan yeniden oyunu dengeledi. Pasalic'in ceza sahasına gönderdiği uzun pasında Perisic kafayla topu sağdan bindiren Musa'ya bıraktı. Musa da gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2