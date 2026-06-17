2026 Dünya Kupası’nda İngiltere, Hırvatistan’ı 4 golle geçti!

İngiltere, 2026 Dünya Kupası L Grubu'nun ilk haftasında Hırvatistan ile kozlarını paylaştı. İngiltere, Hırvatistan karşısında 4-2'lik skorla kazandı.
İngiltere'nin gollerini 12 ve 42. dakikalarda Harry Kane, 47. dakikada Jude Bellingham ile 85. dakikada Marcus Rashford kaydetti. Hırvatistan'da fileleri 36. dakikada Martin Baturina ile 45+5. dakikada Petar Musa havalandırdı.
Bu sonucun ardından İngiltere grup aşamasına 3 puanla başladı. Hırvatistan ise ilk haftayı puansız kapattı.
İngiltere ikinci haftada Gana ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan ise Panama ile kozlarını paylaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada İngiltere penaltı kazandı. Sağ taraftan Rice'ın kullandığı köşe vuruşu sonrasında topu uzaklaştırmak isteyen Modric'in Madueke'ye temasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Kane'in vuruşunu Livakovic kurtardı ancak daha sonra yapılan incelemenin ardından vuruşun tekrarına karar verildi. Bir kez daha topun başına geçen Kane, 12. dakikada topu ağlara gönderdi: 1-0
36. dakikada skora denge geldi. Vuskovic'in soldan gönderdiği topla ceza sahası içi sağ çaprazında buluşan Sucic'in dışarı çevirdiği topa Baturina gelişine vurarak filelerle buluşturdu: 1-1
42. dakikada İngiltere bir kez daha öne geçti. Rice'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına gönderdiği topu Kane kafayla gole çevirdi: 2-1
45+5. dakikada Hırvatistan yeniden oyunu dengeledi. Pasalic'in ceza sahasına gönderdiği uzun pasında Perisic kafayla topu sağdan bindiren Musa'ya bıraktı. Musa da gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2
47. dakikada İngiltere'nin golü geldi. Anderson'un orta sahadan attığı pası sağdan kaparak çaprazdan ceza sahasına giren Bellingham'ın şutunda top uzak direğe çarparak ağlarla buluştu: 3-2
77. dakikada Hırvatistan, Matanovic'in ceza sahası içi sağ çaprazından şutuyla gole yaklaşsa da kaleci Pickford topun ağlara gitmesine izin vermedi.
85. dakikada İngiltere'de Rashford maçın skorunu tayin eden golü kaydetti. Hırvatistan savunmasında yaşanan boşluğu iyi değerlendiren İngilizlerde Saka'nın sağdan pasını müsait pozisyonda kontrol eden Rashford, ceza sahası içinde rahat bir vuruşla topu kalecinin yanından plaseyle ağlara bıraktı: 4-2
Karşılaşmayı İngilizler 4-2 kazandı.