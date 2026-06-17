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Giriş Tarihi: 18.06.2026 00:01

A Milli Futbol Takımı, San Jose'ye ulaştı!

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki Paraguay maçı için San Jose'ye ulaştı.

AA Futbol
A Milli Futbol Takımı, San Jose’ye ulaştı!
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Jose kentine geldi.

Arizona'daki kamp merkezinden özel uçakla San Jose Havalimanı'na inen kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında kamp yapacağı otele ulaştı.

Millileri, bölgede yaşayan Türk vatandaşları tezahüratlar ve bayraklarla karşıladı.

Otobüsten inen teknik ekip ve futbolcular otele girerken milli futbolcu Kenan Yıldız, taraftarlara imza verip fotoğraf çektirdi.

Türkiye-Paraguay müsabakası 20 Haziran Cumartesi TSİ 06.00'da oynanacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #2026 DÜNYA KUPASI #KENAN YILDIZ #ABD

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A Milli Futbol Takımı, San Jose'ye ulaştı!
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