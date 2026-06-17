Beşiktaş’ın rakibi Midtjylland’ın Türk takımlarına karşı performansı!

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde siyah-beyazlılar, Danimarka temsilcisi Midtjylland ile eşleşti. Beşiktaş, ilk karşılaşmayı 23 Temmuz'da Tüpraş Stadyumu'nda oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz'da Danimarka'da gerçekleştirilecek.



MIDTJYLLAND'IN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI PERFORMANSI

Midtjylland, bugüne kadar Türk takımlarına karşı 3 resmi maça çıktı. Danimarka temsilcisi, bu karşılaşmalarda 1 kez Fenerbahçe, 2 kez de Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi. Midtjylland, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Osmanlıspor ile oynadığı iki mücadeleden de mağlubiyetle ayrıldı. Başkent ekibi, rakibini ilk maçta 1-0, rövanşta ise 2-0 mağlup etti.

Danimarka temsilcisi, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa Ligi'nde oynadığı tek karşılaşmada ise sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.



GEÇEN SEZON DANİMARKA KUPASI'NI KAZANDI

Teknik Direktör Mike Tullberg yönetimindeki Midtjylland, geride kalan sezonda Danimarka Kupası'nı kazandı. Finalde Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, kulüp tarihindeki üçüncü Danimarka Kupası zaferine ulaştı.



AVRUPA LİGİ'NE SON 16'DA VEDA ETTİ

Geçtiğimiz sezon Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndan başlayan Midtjylland, lig aşamasına yükselmeyi başardı. Lig formatını geçerek bir üst tura çıkan Danimarka temsilcisi, son 16 turunda Nottingham Forest'a elenerek Avrupa'ya veda etti.

Öte yandan milli yıldız Aral Şimşir de Danimarka ekibinin en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör