Beşiktaş’ta Önder Özen’den Midtjylland yorumu!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekibin Futbol Direktörü Önder Özen, kura hakkında değerlendirmelerini A Spor'a yaptı.

Özen, "Midtjylland, hızlı oynayan, direkt oynayan bir ekip. Ciddi bir takım disiplinine sahipler. Oyuncularımıza güveniyoruz. Hocamıza çok çok fazla güveniyoruz. Hocamız bu tür elemeleri defalarca oynamış, Konferans Ligi'nde iki defa final görmüş bir teknik direktör. Hafta arası oynanan maçlara iyi hazırlık yaptığını biliyoruz, iki defa İtalya Kupası finaline yükseldi, birini kazandı. Kimseden çekineceğimiz bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

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