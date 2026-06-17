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Giriş Tarihi: 18.06.2026 00:06

Bursaspor, Galatasaray'a ziyarette bulundu!

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti.

İHA
Bursaspor, Galatasaray’a ziyarette bulundu!
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Bursaspor Başkanı Enes Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili ve Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte Galatasaray Spor Kulübü'nün konuğu oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün merkezinde gerçekleşen ziyarette heyeti, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ağırladı. Futbol dünyasındaki güncel gelişmelerin ve iki kulüp arasındaki olası iş birliklerinin ele alındığı görüşme, oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

Ziyaretin ardından resmi sosyal medya hesabı (X) üzerinden bir paylaşım yapan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Galatasaray yönetimine teşekkürlerini iletti. Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sayın Bakanımız Mustafa Varank ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyarette bizleri en iyi şekilde misafir eden Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek'e ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Sayın Abdullah Kavukcu'ya teşekkür ediyorum."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BURSASPOR #ENES ÇELİK #DURSUN ÖZBEK #GALATASARAY #AK PARTİ #ABDULLAH KAVUKCU

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Bursaspor, Galatasaray'a ziyarette bulundu!
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