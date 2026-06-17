Dualarla ayağa kalkacağız!

"Bize analarımızın duaları yeter. Fatura ödemesi gereken öder. Buna ben de dahil." TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Avustralya maçı sonrası yapılan eleştirilere sitem etti. "Daha ilk maçta böyle bir fırsat bekleyip de saldıranları Türk milletine havale ediyorum. Akbabalık, sırtlanlık yapmaya gerek yok" diyen Başkan, konuşmasının en duygusal kısmını Amerika'da bir teyzenin kendisiyle kurduğu diyaloğu anlatırken yaşadı. Gözleri dolan Başkan şöyle konuştu: "Maçtan sonra gece 01.30'da kamp yaptığımız yerin önünde bir aile duruyor. Teyze çocuklarıyla beraber gelmiş, eşi de yanında. 'Ya başkanım, evden ev yemeği yapıp getireyim, moralleri düzelir' diyor. Analarımızın duaları bize, bedduaları onlara yeter."

TOKADI İLK MAÇ YEMEK İYİ

Takıma destek olunması gerektiğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Fatura ödemesi gereken kim varsa yeri geldiğinde öder, ben de dahil. İki maçı alırsak gruptan çıkma ihtimalimiz devam ediyor. İspanya, Yeşil Burun Adaları'yla berabere kalıyor. Enteresan sonuçlar var. Daha bir maç oynadık, ne kadar arzuluymuşlar bu takım başarısız olsa da biz bir hamle yapsak diye. Bu çocuklara çok iyi motivasyon kaynağı oldu. Sağlam adımlarla bu çocuklar gerekli cevabı sahada verecek. Bir de şu açıdan da bakalım, tokadı burada ilk maçta yemek iyi. Bunun telafisi var" dedi.

'TERİM KİMDEN HESAP SORACAK?'

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Avustralya yenilgisi sonrası YouTube hesabında "Kazanırsan ödüllenirsin, kaybedersen bedelini ödersin…" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlere TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tepki geldi: "Şenol hocama teşekkür ediyorum, kendisiyle konuştum. Fatih hocayı arama gereği hissetmedim. Konuşmasının başlangıcına ve son paragrafına gelene kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ama ona 'İmparator' lakabını bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Çünkü imparatorsa lakabınız, orada gizemli şeylerden bahsedip, 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek. İki maç daha bekleyelim. Hesap sorarız.' Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Bu çocuklarda bir katkısı yok. Kimden, çocuklardan mı hesap soracaksınız? Teknik kadrodan mı soracaksınız? Yönetimden mi soracaksınız, başkandan mı soracaksınız? Onu da söyleyin, hazırlık yapsın. Burası hesap verme yeri değil. Onun için kendisine hiç yakıştıramadım."

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