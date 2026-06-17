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Giriş Tarihi: 18.06.2026 00:03

Elazığspor'da başkan Ahmet Toprak oldu!

Elazığspor'da gerçekleştirilen seçim sonucu Ahmet Toprak başkan seçildi.

İHA
Elazığspor’da başkan Ahmet Toprak oldu!
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Elazığspor'da olağanüstü seçimli ve olağan mali genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda 212 delege hazır bulundu.

Olağan mali genel kurul kapsamında Elazığspor Kulübü'nün borcu 167 milyon 612 bin TL olarak açıklandı. Ahmet Feti Yılmaz yönetimine ait borç delegelerin oylarıyla ibra edildi. 212 delegeden 209'u oy kullanırken, oyların 165'ini alan Ahmet Toprak Elazığspor'un yeni başkanı oldu. 40 oyu Gökçe Balıbey alırken, 4 oy geçersiz sayıldı.

Oy veren herkese teşekkür eden Elazığspor Başkanı Ahmet Toprak, "Bize güvenleri mahcup etmeyeceğiz, anlaşmaya vardığımız oyuncularla en kısa sürede sözleşme imzalayacağız. El birliğiyle bu takımı şampiyon yapacağız" dedi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ELAZIĞSPOR

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Elazığspor'da başkan Ahmet Toprak oldu!
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