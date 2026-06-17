Fenerbahçe’den çarpıcı transfer açıklaması!

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, A Spor'a özel yaptığı açıklamalarda kulübün transfer gündemine ilişkin önemli ifadeler kullandı.

Göktürk ilk olarak, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki eşleşmesi hakkında konuşurken, şu sözleri sarf etti:

"Öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde kolay bir maç yoktur, Fenerbahçe için zor kura yoktur. Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkacağız. Takımın omurgası için ekibimiz çalışıyor. Takımımıza güveniyoruz. Geçeceğimize inanıyoruz. İnşallah her iki maçı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, "Sayın başkanımızın daha önce verdiği talimat doğrultusunda, transfer dönemi başladıktan sonra takımın ana omurgasını oturtacağız." dedi.

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