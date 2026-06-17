Fransa, Senegal’i Mbappe ile yıktı

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Dünya Kupası I Grubu ilk maçında Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup etti. ABD'deki New York New Jersey Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz biterken ikinci devrede tam 4 gol atıldı. Didier Deschamps'ın öğrencileri, ikinci devrede vites artırırkentakımı öne geçirdi. 82'dedurumu 2-0'a getirdi. Müsabakanın son anlarında 90+5'te Senegal'defarkı bire indirirken hemen ardından 90+6. dakikada sahneye tekrar çıkan Mbappe, müthiş füzesiyle sonucu belirledi. Grubun ikinci haftasında Fransa, Irak ile oynayacak. Senegal ise Norveç ile kozlarını paylaşacak.