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Giriş Tarihi: 17.06.2026

Fransa, Senegal’i Mbappe ile yıktı

Fransa, Senegal’i Mbappe ile yıktı
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Dünya Kupası I Grubu ilk maçında Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup etti. ABD'deki New York New Jersey Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz biterken ikinci devrede tam 4 gol atıldı. Didier Deschamps'ın öğrencileri, ikinci devrede vites artırırken 66. dakikada Kylian Mbappe takımı öne geçirdi. 82'de Bradley Barcola durumu 2-0'a getirdi. Müsabakanın son anlarında 90+5'te Senegal'de İbrahim Mbaye farkı bire indirirken hemen ardından 90+6. dakikada sahneye tekrar çıkan Mbappe, müthiş füzesiyle sonucu belirledi. Grubun ikinci haftasında Fransa, Irak ile oynayacak. Senegal ise Norveç ile kozlarını paylaşacak.

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Fransa, Senegal’i Mbappe ile yıktı
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