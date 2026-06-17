İşte Paraguay ilk 11’i!

A Milli Takım, Paraguay ile 20 Haziran'da TSİ 06.00'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Montella'nın Avustralya'ya yenilen takım kadrosunda değişiklik yapması bekleniyor. Yaşadığı uzun sakatlık nedeniyle ilk maçta yedek soyunan ve ikinci 45'te Barış Alper Yılmaz'ın yerine giren Kenan'ın performansı beğenildi ve hazır görüntüsüyle 11'de olmayı garantiledi. Barış Alper sol kanattan santrfora ya da sağ açığa geçecek. Kerem'in yerine Kenan oynayacak. İsmail ya da Orkun'dan birinin yerine Can ya da Deniz monte edilecek. Zeki'nin yerine Mert düşünülüyor.

PARAGUAY MAÇI MUHTEMEL KADRO



Uğurcan

Mert Merih

Abdülkerim

Ferdi

Orkun (İsmail)

Hakan

Can (Deniz)

Barış

Arda

Kenan



KENAN DUASIZ İDMANA ÇIKMIYOR

A Milli Takım'ın Almanya Regensburg doğumlu oyuncusu Kenan Yıldız, sadece maçlar değil antrenmanlara çıkarken de duasını ihmal etmiyor. 21 yaşındaki futbolcu önceki gün Arizona'daki Athletic Grounds'ta çalışmaya başlamadan önce duasını etti.