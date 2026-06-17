İşte takip edilen kahraman!

Futbol sadece futbol değildir… Bazen atılan bir gol, bazen yapılan bir kurtarış sadece bir yıldızı parlatmakla kalmaz, dünya üzerinde yeri bile bilinmeyen bir ülkenin yeniden hatırlanmasını sağlar… Batı Afrika açıklarında, Atlas Okyanusu'nun ortasında 10 ana ada ve sekiz adacıktan oluşan resmi adıyla Cabo Verde bizim bildiğimiz adıyla Yeşil Burun Adaları, futbol dünyasının en çok konuşulan ülkesi oldu şüphesiz. Bir Dünya Kupası (2010), 4 Avrupa Şampiyonluğu (1964, 2008, 2012, 2024) bir de Uluslar Ligi (2023) şampiyonluğu olan İspanya'nın, Yeşil Burun Adaları'na kaç gol atacağını tartışıyordu herkes… Ta ki maç başlayıp 40 yaşındaki kalecisi Vozinha'nın 7 kurtarışla Boğalar'a geçit vermemesine kadar… Karşılaşma 2026 Dünya Kupası'nın şimdiden en çok dikkat çeken maçı olurken, Vozinha'nın da 'Dünya' kadar takipçi kazanmasına neden oldu. Maça çıkarken 50 bin takipçisi olan Vozinha'nın Instagram hesabı 9 milyona dayandı. Siz bu haberi okurken çok daha yükseleceği kesin.

ŞU AN BİR KULÜBÜ YOK

Dedik ya futbol bazen bir kurtarıştan daha fazlasıdır…. Bazen bir ülkenin hayali, bir ailenin fedakârlığı ve yıllarca beklenen bir an tek bir gecede birleşir. Çünkü Vozinha'nın bu noktaya gelişi, klasik futbol masallarından farklıydı. Futbola 25 yaşında Batuque'de başladı. Son olarak formasını giydiği Portekiz ikinci lig ekibi Chaves'le olan sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla bitiyor… Belki de Dünya Kupası sonrası kulüpsüz kalacak… Bir de karşılaşma sonrası Vozinha'nın döktüğü gözyaşları var. Kendisini büyüten dedesi ve babaannesinin artık hayatta olmadığını söylüyor, onların bu tarihi anı görememiş olmasına üzülüyordu. Ve tabii annesinin vize sorunu nedeniyle Amerika'ya gelememesine. Kısaca önceki gece Vozinha sadece şutları kurtarmadı. Yıllarca süren bekleyişini, ailesinin hayallerini ve 520 bin nüfuslu bir ülkenin gururunu da taşıdı.