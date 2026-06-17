Kocaelispor, Hrvoje Smolcic’in transferi için yaptığı görüşmeleri durdurdu

Kulübün basın sözcüsü Kadir Genç, gazetecilere, Smolcic'in nihai transferi için uzun süredir devam eden görüşmelerde kulübün tüm şartları zorlamasına rağmen somut gelişme yaşanmadığını bildirdi.

Kadir Genç, "Futbolcunun kulübümüze nihai transferi için hem asıl kulübüne hem de futbolcuya günümüz ekonomik şartlarında kulübümüzce yapabilecek en azami teklifler yapılmıştır. Yapılan teklifler periyodik olarak arttırılarak futbolcuya ve asıl kulübüne sunulmuştur. Lakin kulübümüzün finansal sürdürülebilir yapısı gözetilerek yapılan tekliflerin daha fazla arttırılmamasına karar verilmiş ve bugün itibariyle transfer görüşmeleri durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

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