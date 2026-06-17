Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kocaelispor, Hrvoje Smolcic'in transferi için yaptığı görüşmeleri durdurdu
Giriş Tarihi: 17.06.2026 12:02

Kocaelispor, Hrvoje Smolcic'in transferi için yaptığı görüşmeleri durdurdu

Kocaelispor, Hırvat savunma oyuncusu Hrvoje Smolcic'in transferi için yaptığı görüşmeleri durdurduğunu açıkladı.

AA
Kocaelispor, Hrvoje Smolcic’in transferi için yaptığı görüşmeleri durdurdu
  • ABONE OL

Kulübün basın sözcüsü Kadir Genç, gazetecilere, Smolcic'in nihai transferi için uzun süredir devam eden görüşmelerde kulübün tüm şartları zorlamasına rağmen somut gelişme yaşanmadığını bildirdi.

Kadir Genç, "Futbolcunun kulübümüze nihai transferi için hem asıl kulübüne hem de futbolcuya günümüz ekonomik şartlarında kulübümüzce yapabilecek en azami teklifler yapılmıştır. Yapılan teklifler periyodik olarak arttırılarak futbolcuya ve asıl kulübüne sunulmuştur. Lakin kulübümüzün finansal sürdürülebilir yapısı gözetilerek yapılan tekliflerin daha fazla arttırılmamasına karar verilmiş ve bugün itibariyle transfer görüşmeleri durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaelispor, Hrvoje Smolcic'in transferi için yaptığı görüşmeleri durdurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA