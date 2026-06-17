Rota Aaron Bibout

Hücum hattını çeşitlendirmek isteyen Trabzonspor'da son olarak Bamba Dieng gündeme gelmişti. Ancak Dieng cephesi, yıllık 2 milyon Euro garanti maaş ve 1 milyon Euro imza parası istedi. Bordo-mavililer, yüksek maliyet karşısında şimdilik beklemeye geçti ve farklı isimlerle de görüşmeler başladı. Belçika'nın KRC Genk takımında forma giyen 21 yaşındaki Kamerunlu santrfor Aaron Bibout'un da Trabzonspor'un transfer listesinde yer aldığı öğrenildi. Bibout için kulübünün yüksek bonservis talep ettiği ancak bordo-mavili yönetimin bu konuda ısrarcı olduğu ve bonservisi düşürmek için görüşmelerin süreceği bilgisi geldi.

FORMALARA İTALYAN TARZI!

Trabzonspor'un yeni sezon forma çekimlerinin büyük bir bölümü yurt dışında gerçekleştirildi. Özellikle İtalya'da yapılan çekimlerde önemli isimlerin yer aldığı da öğrenildi. Bordo-mavili takımın yeni sezon formalarının gelecek hafta içerisinde tanıtılacağı ve hemen satışa da çıkarılacağı belirtildi.

ADİL İÇİN YENİ TEKLİF

Trabzonspor'da stoper transferi için sıcak saatler yaşanıyor. Savunmanın merkezine takviye yapmak isteyen bordo-mavili kurmaylar, bir süredir gündemde olan Adil Demirbağ transferinde oldukça ısrarcı. Kulüpler arasındaki pazarlıkların olumlu sonuçlanması adına Trabzonspor cephesinden stratejik bir hamle geldi ve masadaki şartlar tamamen değiştirildi. Daha önce takasta Draguş ve Olaigbe'nin bir sonraki satışından yüzde 50 pay gibi detaylar masadayken, yeni görüşmelerde takasta Göktan Gürpüz ve Serdar Saatçı ile bir miktar bonservisin gündeme geldiği belirtildi.