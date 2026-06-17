Silahlar sustu, dev ekranlar kuruldu

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının gölgesinde gidilen Dünya Kupası'nda İran Milli Takımı, G Grubu'ndaki ilk maçında Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kaldı. İranlı futbolseverler, bu mücadele için başkent Tahran'daki büyük mekanlara ve kafelere akın etti.Bu arada grup maçlarını ABD'de oynayacak olan İran Milli Takımı, vize ve organizasyon kısıtlamaları nedeniyle maçın hemen ardından ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Takım, Los Angeles'tan Meksika'daki kamp merkezi Tijuana'ya geçti. Takım kaptanı Mehdi Taremi ise FIFA'ya tepki göstererek,dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!