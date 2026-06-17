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Giriş Tarihi: 17.06.2026

Silahlar sustu, dev ekranlar kuruldu

Silahlar sustu, dev ekranlar kuruldu
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ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının gölgesinde gidilen Dünya Kupası'nda İran Milli Takımı, G Grubu'ndaki ilk maçında Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kaldı. İranlı futbolseverler, bu mücadele için başkent Tahran'daki büyük mekanlara ve kafelere akın etti. Ellerinde bayraklarla dev ekranların kurulduğu alanlarda büyük coşku yaşayan taraftarlar, kazanılan 1 puanla büyük sevinç yaşadı. Bu arada grup maçlarını ABD'de oynayacak olan İran Milli Takımı, vize ve organizasyon kısıtlamaları nedeniyle maçın hemen ardından ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Takım, Los Angeles'tan Meksika'daki kamp merkezi Tijuana'ya geçti. Takım kaptanı Mehdi Taremi ise FIFA'ya tepki göstererek, "Desteğimiz yok, FIFA'nın bize daha çok yardım etmesi gerekiyor" dedi.

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Silahlar sustu, dev ekranlar kuruldu
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