Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte maç tarihi...
Giriş Tarihi: 17.06.2026 13:17 Son Güncelleme: 17.06.2026 13:27

SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte maç tarihi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak olan Fenerbahçe'nin rakibi açıklandı.

SON DAKİKA | Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte maç tarihi...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turu kura çekimi, genel merkez Nyon'da gerçekleştirildi.

2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi de belli oldu.

Sarı-lacivertli ekip, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.

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MAÇ TARİHLERİ

Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki ilk maçına 21-22 Temmuz'da rövanşa ise 28-29 Temmuz'da çıkacak.

İLK KARŞILAŞMA KADIKÖY'DE

Sarı-lacivertliler, turdaki ilk maçını 21 veya 22 Temmuz'da Kadıköy'de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 28 veya 29 Temmuz'da Polonya'da gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte maç tarihi...
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