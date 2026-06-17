Trabzonspor, Adil Demirbağ için ısrarcı!

Trabzonspor'da stoper transferi için sıcak saatler yaşanıyor. Savunmanın merkezine takviye yapmak isteyen bordo-mavili kurmaylar, bir süredir gündemde olan Adil Demirbağ transferinde oldukça ısrarcı.

Kulüpler arasındaki pazarlıkların olumlu sonuçlanması adına Trabzonspor cephesinden stratejik bir hamle geldi ve masadaki şartlar tamamen değiştirildi. Daha önce takasta Draguş ve Olaigbe'nin bir sonraki satışından yüzde 50 pay gibi detaylar masadayken, yeni görüşmelerde takasta Göktan Gürpüz ve Serdar Saatçı ile bir miktar bonservisin gündeme geldiği belirtildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör