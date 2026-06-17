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Giriş Tarihi: 17.06.2026 08:51

Trabzonspor, Adil Demirbağ için ısrarcı!

Trabzonspor'un bir süredir ilgilendiği Adil Demirbağ'ın transferi için ısrarcı konumunda. Konyaspor ile pazarlık halinde olan Karadeniz devi, deneyimli savunmacı için takas teklifi yapacak.

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Trabzonspor, Adil Demirbağ için ısrarcı!
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Trabzonspor'da stoper transferi için sıcak saatler yaşanıyor. Savunmanın merkezine takviye yapmak isteyen bordo-mavili kurmaylar, bir süredir gündemde olan Adil Demirbağ transferinde oldukça ısrarcı.

Kulüpler arasındaki pazarlıkların olumlu sonuçlanması adına Trabzonspor cephesinden stratejik bir hamle geldi ve masadaki şartlar tamamen değiştirildi. Daha önce takasta Draguş ve Olaigbe'nin bir sonraki satışından yüzde 50 pay gibi detaylar masadayken, yeni görüşmelerde takasta Göktan Gürpüz ve Serdar Saatçı ile bir miktar bonservisin gündeme geldiği belirtildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#KONYASPOR #TRABZONSPOR #ADİL DEMİRBAĞ

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Trabzonspor, Adil Demirbağ için ısrarcı!
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