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Giriş Tarihi: 17.06.2026 08:47 Son Güncelleme: 17.06.2026 08:56

Trabzonspor'da rota Belçika! Transfer pazarlığı başladı...

Kadrosuna yeni bir santrfor katmak isteyen Trabzonspor, rotayı Belçika'ya çevirdi. Bordo-mavililerin, genç golcü için bonservis pazarlığı yaptığı aktarıldı.

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da rota Belçika! Transfer pazarlığı başladı...
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Hücum hattını çeşitlendirmek isteyen Trabzonspor'da son olarak Bamba Dieng gündeme gelmişti.

Ancak Dieng cephesi, yıllık 2 milyon Euro garanti maaş ve 1 milyon Euro imza parası istedi. Bordo-mavililer, yüksek maliyet karşısında şimdilik beklemeye geçti ve farklı isimlerle de görüşmeler başladı.

ROTA BELÇİKA

Belçika'nın KRC Genk takımında forma giyen 21 yaşındaki Kamerunlu santrfor Aaron Bibout'un da Trabzonspor'un transfer listesinde yer aldığı öğrenildi.

Bibout için kulübünün yüksek bonservis talep ettiği ancak bordo-mavili yönetimin bu konuda ısrarcı olduğu ve bonservisi düşürmek için görüşmelerin süreceği bilgisi geldi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BELÇİKA #TRABZONSPOR

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Trabzonspor'da rota Belçika! Transfer pazarlığı başladı...
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