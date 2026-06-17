Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Transferde büyük sürpriz! Jhon Duran, Galatasaray'a doğru!
Giriş Tarihi: 17.06.2026 08:40

Transferde büyük sürpriz! Jhon Duran, Galatasaray'a doğru!

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de forma giyen Jhon Duran, Zenit ile yollarını ayırdı. Kolombiyalı golcünün yeni sezon bir başka Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyme ihtimali bulunuyor. İşte detaylar...

Transferde büyük sürpriz! Jhon Duran, Galatasaray’a doğru!
  • ABONE OL

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Jhon Duran'ın kiralık olarak forma giydiği Rus ekibi Zenit'ten ayrıldığı açıklandı.

BURUK'TAN ONAY ÇIKTI

Bonservisi Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'da bulunan Kolombiyalı santrfor, geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de oynamıştı. Sarı-kırmızılılar daha önce oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuş, teknik direktör Okan Buruk da transfere olumlu yaklaşmıştı.

İNDİRİM YAPMAYA HAZIR

22 yaşındaki futbolcuyla büyük ölçüde anlaşma sağlanırken Duran'ın maaşında indirime sıcak baktığı ve 1 yıl kiralama seçeneğinin masada olduğu öğrenildi. Genç oyuncu, Zenit'te 2 gol kaydetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE #OKAN BURUK #ZENİT #JHON DURAN #GALATASARAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Transferde büyük sürpriz! Jhon Duran, Galatasaray'a doğru!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA