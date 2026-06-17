Transferde büyük sürpriz! Jhon Duran, Galatasaray’a doğru!

BURUK'TAN ONAY ÇIKTI

Bonservisi Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'da bulunan Kolombiyalı santrfor, geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de oynamıştı. Sarı-kırmızılılar daha önce oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuş, teknik direktör Okan Buruk da transfere olumlu yaklaşmıştı.