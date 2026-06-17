UEFA Avrupa Ligi’nde 2. eleme turu kuraları çekildi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
Temsilcimiz Beşiktaş, Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşti.
Turnuvada 2. eleme turu maçları 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak.
EŞLEŞMELER ŞÖYLE:
Beşiktaş-Midtjylland (Danimarka)
Hammarby (İsveç)-Anderlecht (Belçika)
Tromsö (Norveç)-Viktoria Plzen (Çekya)
Sheriff (Moldova)/Aluminij (Slovenya)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Dinamo Kiev (Ukrayna)/Universitatea Cluj (Romanya)-PAOK (Yunanistan)
Vojvodina (Sırbistan)/Ferencvaros (Macaristan)-Twente (Hollanda)
Hajduk Split (Hırvatistan)/Zilina (Slovakya)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
St. Gallen (İsviçre)-Benfica (Portekiz)
Karabağ (Azerbaycan)/Vestri (İzlanda)-CSKA Sofya (Bulgaristan)/Derry City (İrlanda Cumhuriyeti)