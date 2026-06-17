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Giriş Tarihi: 18.06.2026 00:23

UEFA’dan Marsilya’ya dev ceza!

UEFA, Marsilya’ya 10 milyon Euro’luk para cezası verdi.

UEFA’dan Marsilya’ya dev ceza!
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, UEFA tarafından dev bir cezaya çarptırıldı.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Marsilya'nın 2023, 2024 ve 2025 yıllarında belirlenen kazanç kurallarına uymadığını duyurdu.

Marsilya'nın gelecek sezon mali hedefini tutturamaması durumunda, takip eden 3 yıl içinde katılmaya hak kazanacağı ilk Avrupa kupası organizasyonundan men edileceği kaydedildi.

Öte yandan Marsilya'nın UEFA listesine kısıtlama getirildiği belirtildi.

Marsilya'ya toplam 10 milyon Euro'luk mali yaptırım uygulandığı aktarıldı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MARSİLYA #UEFA #LİGUE 1

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UEFA’dan Marsilya’ya dev ceza!
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