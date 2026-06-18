2026 FIFA Dünya Kupası: Kanada’dan Katar’a yarım düzine gol! David’den hat-trick

Katar'ı 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Kanada, turnuva tarihindeki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı. Katar ise 1 puanda kaldı.

B Grubu'nda puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av P Kanada 2 1 1 0 7 1 +6 4 İsviçre 2 1 1 0 5 2 +3 4 Bosna Hersek 2 0 1 1 2 5 -3 1 Katar 2 0 1 1 1 7 -6 1

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör