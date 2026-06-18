A Milli Futbol Takımı, 653. maçına Paraguay karşısında çıkacak

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 363'ü resmi, 289'u özel toplam 652 maç oynayıp 1'i hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik, 242 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 92'si tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 903 gol attı, kalesinde 929 gol gördü.

Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 652 müsabakanın 564'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 26'sını Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

Milliler, 652 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

PARAGUAY İLE İKİNCİ KEZ

A Milli Futbol Takımı, Paraguay ile tarihinde 2. kez karşılaşacak.

Milliler, 1995'te Fatih Terim yönetiminde rakibiyle oynadığı özel maçta golsüz berabere kaldı.

VİNCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE 35'İNCİ MÜCADELE

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 35'inci sınavında Dünya Kupası'nda Paraguay karşısında sahaya çıkacak.

İtalyan teknik adamla 25'i resmi, 9'u özel 34 maça çıkan milliler, 20 galibiyet, 9 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 61 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 43 gole engel olamadı.

Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresindeki maçlarının sonuçları şöyle:

Tarih Maç Organizasyon Sonuç 12.10.2023 Hırvatistan-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 0-1 15.10.2023 Türkiye-Letonya EURO 2024 Elemeleri 4-0 18.11.2023 Almanya-Türkiye Özel 2-3 21.11.2023 Galler-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 1-1 22.03.2024 Macaristan-Türkiye Özel 1-0 26.03.2024 Avusturya-Türkiye Özel 6-1 04.06.2024 İtalya-Türkiye Özel 0-0 10.06.2024 Polonya-Türkiye Özel 2-1 18.06.2024 Türkiye-Gürcistan EURO 2024 3-1 22.06.2024 Türkiye-Portekiz EURO 2024 0-3 26.06.2024 Çekya-Türkiye EURO 2024 1-2 02.07.2024 Avusturya-Türkiye EURO 2024 1-2 06.07.2024 Hollanda-Türkiye EURO 2024 2-1 06.09.2024 Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-0 09.09.2024 Türkiye-İzlanda UEFA Uluslar Ligi 3-1 11.10.2024 Türkiye-Karadağ UEFA Uluslar Ligi 1-0 14.10.2024 İzlanda-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 2-4 16.11.2024 Türkiye-Galler UEFA Uluslar Ligi 0-0 19.11.2024 Karadağ-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 3-1 20.03.2025 Türkiye-Macaristan UEFA Uluslar Ligi 3-1 23.03.2025 Macaristan-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-3 07.06.2025 ABD-Türkiye Özel 1-2 10.06.2025 Meksika-Türkiye Özel 1-0 04.09.2025 Gürcistan-Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri 2-3 07.09.2025 Türkiye-İspanya 2026 Dünya Kupası Elemeleri 0-6 11.10.2025 Bulgaristan-Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri 1-6 14.10.2025 Türkiye-Gürcistan 2026 Dünya Kupası Elemeleri 4-1 15.11.2025 Türkiye-Bulgaristan 2026 Dünya Kupası Elemeleri 2-0 18.11.2025 İspanya-Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri 2-2 26.03.2026 Türkiye-Romanya 2026 Dünya Kupası play-off yarı finali 1-0 31.03.2026 Kosova-Türkiye 2026 Dünya Kupası play-off finali 0-1 01.06.2026 Türkiye-Kuzey Makedonya Özel 4-0 07.06.2026 Türkiye-Venezuela Özel 2-1 14.06.2026 Türkiye-Avustralya 2026 Dünya Kupası 0-2

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör