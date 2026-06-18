Cihan Kamer: “Var gücümüzle çalışacağız"

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, İsmail Kartal'ın açıklandığı canlı yayında konuştu.

Cihan Kamer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle bu seçim sürecinde kongre üyelerimizin teveccühüyle yönetime geldik. Kongre üyelerimize ve Fenerbahçe'mize tekrar bize bu görevi verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan'ıma tekrar 12,13 yıl aradan sonra beni de yönetimine alarak böyle bir ağır sorumluluk içerisinde bizlere de güvendiği için ayrıca çok teşekkür ediyorum.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Sayın Başkan'ımız seçim süreci boyunca Fenerbahçe'nin ortak akıl, istişare ve liyakat esasları doğrultusunda yönetileceğini, teknik direktör tercihinin ise yönetim kurulu oluştuktan sonra futbolun içinden gelen tecrübeli isimlerle yapılacak değerlendirmeler neticesinde belirleneceğini ifade etmişti. Fenerbahçe kültürünü camiamızın değerlerinde ve bu formanın taşıdığı sorumluluğu çok iyi bilen kulübümüzün içinden yetişmiş liyakat sahibi isimlerle 120. yılımızda Fenerbahçe'mizi özlem duyduğu şampiyonluklara ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız.

"YENİDEN ZİRVEYE TAŞIYACAK, İNANIYORUM"

Hedefimiz yalnızca bugünü değil, Fenerbahçe'nin geleceğini de sağlam temeller üzerine inşa etmektir. Camianın tüm fertlerinin desteğiyle birlik ve beraberlik içerisinde Fenerbahçe'mizi yeniden zirveye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu doğrultuda yeni yönetim kurulumuzun gerçekleştirdiği değerlendirmelerle ve futbol aklımızla yapılan kapsamlı istişareler sonucunda Fenerbahçe'mizin futbol direktörlüğü görevine Sayın Oğuz Çetin getirilmiştir.

Hepimizin bildiği gibi futbol oynadığı dönemde imparator lakabını alan, 103 gollü unutulmaz şampiyonluğumuzun baş aktörlerinden, Türkiye Futbol Federasyonu'nda futbol gelişimi direktörlüğü görevlerini üstlenmiş Sayın Oğuz Çetin'e biz başkanım ve yönetimim adına başarılar diliyoruz"

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör