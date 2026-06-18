Dünya Kupası’nda engeller kalkıyor

Türkiye
Milli Futbol Takımları'nın resmi sponsoru olan Trendyol
, 2026 FIFA Dünya Kupası
sürecinde Türk futboluna verdiği desteği erişilebilirlik projesiyle genişletiyor. Görme engelli bireylerin futbol deneyimini daha kapsayıcı hale getirmeyi amaçlayan Trendyol, BlindLook iş birliğiyle Inclusive Moments'ın ana destekçisi oldu. Dünya genelinde yaklaşık 295 milyon görme engelli bireyin büyük spor organizasyonlarını daha iyi deneyimlemesi
hedefiyle yola çıkan proje, kapsayıcı hikâye anlatımı ve erişilebilir içerik formatlarıyla futbol deneyimini daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlıyor. Maçlardaki kritik anlar, oyuncular, stadyumlar, hakem kararları, goller ve turnuva şehirlerine ilişkin betimleyici içerikler
görme engelli taraftarlarla buluşturulacak. Karşılaşmaların hemen ardından maç sonrası özet anlatımlar ve özel içerikler de farklı ülkelerde ve dillerde erişilebilir olacak. Projenin en az 82 bin 500 görme engelli taraftara erişmesi hedefleniyor.