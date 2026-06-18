Ederson’dan Ake’ye markaj

Fenerbahçe'nin Dünya Kupası'na gönderdiği Brezilyalı kalecisi Ederson, sarı-lacivertli kulübün transfer etmek istediği Manchester City'den eski takım arkadaşı sol stoper Nathan Ake ile görüşerek olumlu referanslar verdi. Hollanda Milli Takımı ile kupada olan Nathan Ake'nin, hem menajeri hem de ailesiyle irtibat halinde olduğu ve Fenerbahçe'ye potansiyel transferiyle ilgili fikir alışverişinde bulunmaya devam ettiği kaydedildi. Ake'den olumsuz bir yanıt gelmesi ihtimaline karşılık alternatif transfer hedefi olarak belirlenen Malang Sarr için de girişimlerde bulunuluyor.

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