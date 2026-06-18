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Giriş Tarihi: 18.06.2026 16:16

Gençlerbirliği, M'Baye Niang ile yolları ayırdı!

Gençlerbirliği Sportif Direktörü Cem Can, M'Baye Niang'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

AA
Gençlerbirliği, M’Baye Niang ile yolları ayırdı!
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Gençlerbirliği Sportif Direktörü Cem Can, 31 yaşındaki Senegalli forvet M'Baye Niang ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Fıratcan Üzüm'ün sözleşmesini ise uzattıklarını aktaran Can, "Fıratcan ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdik. Yeni sözleşme için anlaştık." dedi.

"EKSİK BÖLGELERİMİZ VAR"

Can, performansıyla dikkati çeken Franco Tongya ile Ousmane Diabate'nin takımda kalıp kalmayacağına ilişkin ise "Eksik, ihtiyaç duyulan bölgelerimiz var. Önceliğimiz takıma katacağımız oyuncular. Bu süreçte de her oyuncu değerini bulursa, bir teklif gelirse değerlendirilebilir. Henüz yazılı teklif yok. Zaten mevcut oyuncularımız, onlarla kampta beraber olacağız." bilgilerini verdi.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GENÇLERBİRLİĞİ

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Gençlerbirliği, M'Baye Niang ile yolları ayırdı!
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