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Giriş Tarihi: 18.06.2026 21:31

Göztepe'nin kamp programı belli oldu!

Göztepe, 2026-2027 sezonu kamp programını açıkladı.

AA
Göztepe’nin kamp programı belli oldu!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon öncesi hazırlık kampı programı belli oldu.

Kulübün açıklamasına göre, takım 1 Temmuz'da Urla Adnan Süvari Tesislerinde toplanarak sezon hazırlıklarına başlayacak.

Sağlık sponsoru Medicana Hastanesinde 1-2 Temmuz'da rutin sağlık kontrolleri gerçekleştirecek takım 8 Temmuz'a kadar çalışmalarını İzmir'de sürdürecek.

Slovenya'nın Bled kentinde 26 Temmuz'a kadar kamp yapacak sarı-kırmızılı ekibin hazırlık maçlarının programı önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRENDYOL SÜPER LİG #GÖZTEPE

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Göztepe'nin kamp programı belli oldu!
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