İletişim Başkanlığı desteğiyle ABD’de Dünya Kupası alanı kuruldu!

"Turkish Vibe Zone", karşılaşmaların naklen sunulacağı dev ekran, çeşitli medya içeriklerinin gerçekleştirileceği içerik stüdyosu, ziyaretçilerin kullanımına açık fotoğraf kabini, Türk lezzetlerinin ikram edileceği gastronomi alanı, protokol ağırlama, röportaj alanı, medya entegrasyonunun sağlanacağı basın merkezi ve sponsor stantlarının yer alacağı marka deneyim alanlarından oluşacak. Ayrıca konserler ve ünlü isimlerin ziyaretleri gibi etkinlikler de gerçekleşecek.

Alandaki basın merkezi, Türkiye'den organizasyonun takibi için görevlendirilmiş basın mensuplarının irtibat ve koordinasyon noktası olacak. Medya çalışanları, bu alanda röportaj ve çekim yapabilecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör