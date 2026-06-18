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Giriş Tarihi: 18.06.2026

Kartal yuvası para basacak

“Bir yılda reyona 403 yeni ürün soktuk. Zincirimize 4 mağaza daha ekledik ve bu rakamı 70’e çıkardık. Forma ve ürün gelirlerinde bu sene rekor bekliyoruz.”

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kartal yuvası para basacak
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Beşiktaş'ın Kartal Yuvası mağazalarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Sarımermer, SABAH Spor'a önemli açıklamalar yaptı. Öncekilerden üç kat daha fazla sponsorluk anlaşması yaptıklarını söyleyen Sarımermer şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş olarak Nike ile uzun dönemli anlaşmaya vardık. Biz bu anlaşmayı sadece bir forma sponsorluğu olarak değil, bir iş ortaklığı olarak görüyoruz. Biz sponsor değişikliğine gittiğimiz için 1 yıllık çalışmayı 4 aya sığdırarak yaptık. Artık elit kategoride sayılıyoruz. Sponsorumuzun mağazaları aracılığıyla daha fazla ağa ulaşacağız. Bu sayede satışlarımızı 3 kat artıracağız. Bu sezon açıkçası forma rekoru kırmak istiyoruz. Son 10 yılda en yüksek 3. yıldızı taktığımız 2016-17'de satmışız ama orada bile 500 bin adet olmamış. Bu rakamı geçmek istiyoruz."

ÜST DÜZEY TAKIMLARLA AYNI SEVİYEDEYİZ
"Göreve geldiğimizde Kartal Yuvası mağazalarını yeniden yapılandırdık. Gelecek sezondan itibaren ürün çeşitlerinin katlanarak artmasını, taraftarlarımızın farklı ihtiyaçlarına, farklı fiyat seviyeleriyle ulaşabilmesini sağlayacağız. Nike'ın diğer üst düzey takımlara sunduğu ürünleri aynı seviyede sunacağız. Siyah-beyazlı formalar her türlü çeşitliliği ile Avrupa'daki mağazalarımızda yer alabilecek."

TARAFTARA UYARI!
Korsan ürünlere de dikkat çeken Mehmet Sarımermer, "Hem dijital ortamlarda hem fiziki şartlarda bunlarla mücadelemiz sürüyor. Taraftarlarımız korsan üründen uzak dursun. Kulübe çok ciddi zararı var" dedi

ÜRÜN ALIN, YILDIZLAR GELSİN!
"1 yılda 200 milyon lira lisans anlaşmalarından gelir elde ettik. Herkes ekonomik imkânına göre ürün alınca her transfere katkısı oluyor. 403 yeni ürün reyona soktuk. 1 yılda 4 mağaza ekledik ağımıza ve 70 mağazaya ulaştık. 4-5 tane daha şu an el sıkışılmış var."

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#SABAH SPOR #BEŞİKTAŞ

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Kartal yuvası para basacak
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