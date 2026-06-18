Kocaelispor, Karol Linetty’nin sözleşmesini uzattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty'nin sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Karol Linetty'nin sözleşmesinde yer alan uzatma opsiyonunu kullandığı bildirildi.

Açıklamada, bu gelişme doğrultusunda futbolcunun sözleşmesinin 2026-2027 sezonunu da kapsayacak şekilde 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.

OPSİYON DEVREYE GİRDİ

Polonyalı oyuncu, gelecek sezon da yeşil-siyahlı ekibin kadrosunda yer alacak ve Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor forması giymeyi sürdürecek.

KAROL LINETTY

Linetty, geride kalan sezonda Kocaelispor formasıyla 25'i Trendyol Süper Lig, 3'ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 28 karşılaşmada görev yaptı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezonu 2 asistlik performansla tamamladı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör