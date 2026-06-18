Oğuz Çetin: “Samandıra'nın enerjisini yükselteceğiz”

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Kanarya'da futbol direktörlüğü görevine ise Oğuz Çetin getirildi. Çetin resmi duyuruların ardından FB TV'de açıklamalarda bulundu.

Oğuz Çetin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu göreve geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe ruhunu tekrar hatırlatmak adına ben ve arkadaşlarım, hep birlikte bu göreve hazırız. Çok mutluyum, her şeyin bilincinde ve beklentilerin farkındayım. Bunların üstesinden gelecek ortak akla sahibiz.

"EKSİK OLAN BÖLGELER İÇİN ÇALIŞMALARI YAPTIK"

Fenerbahçe taraftarının oyun beklentisini biliyoruz. 103 gollü senedeki gibi taraftarın sevdiği oyun, çok gol atan takım... Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Samandıra'nın enerjisini yükselteceğiz. Lider bir başkanımız var. Başkana ve yönetime teşekkür ederim. Futboldan sorumlu iki yöneticimiz Cihan Kamer ve Feridun Gelgeç ile bu süreci çalışarak geçirdik. Oynayacağımız oyuna bağlı olarak eksik olan bölgelerdeki çalışmaları yaptık.

"SKRINIAR TATİL PLANI YAPMIŞ"

İki aydır 7/24 çalışarak bugünlere geldik. Sabırlı ve bilinçli geldik. İsmail Kartal'ın bu işin içine girmesiyle gücümüz daha da katlanacak. Milan Skiriniar tatil planı yapmış, önceki ekipten izin almış. Ancak aradık ve konuştuk. Daha erken gelecek. Sağlık kontrolünde burada olacak.

22-23 Haziran'da sağlık kontrolleri olacak. Sonrasında Topuk Yaylası'na gideceğiz. 30 Haziran'da döneceğiz. 5-14 Temmuz arasında Avusturya'da ikinci kamp dönemi başlayacak. 8-11-14 Temmuz tarihlerinde üç tane özel hazırlık maçımız olacak. 14 Temmuz'da dönerek, 21 Temmuz'a kadar Şampiyonlar Ligi hazırlığı yapacağız."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör