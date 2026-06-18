Osimhen’den müjde geldi

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük katkısı olan Victor Osimhen, ortaya çıkan transfer iddialarına yanıt verdi. Romeo WJ'nin Twitch yayınında konuşan Nijeryalı golcü, "G.Saray'da çok mutluyum. Kariyerimin en iyisi, nereden geldiğimi düşününce burası bana cennet gibi geliyor. Aramızda karşılıklı saygı var, bunu aileme ve arkadaşlarıma da gösteriyorlar. Her uyandığımda şükrediyorum. Antrenmana gidiyorum ve yüzümde büyük bir gülümseme oluyor. Formayı her giydiğimde yüreğimle oynuyorum. Ailem iyi, ben de iyiyim" diyerek taraftarın içini rahatlattı.

ANNEM İÇİN ALDIĞIM HEDİYE ÇOK GÜZELDİ

'Aldığın en güzel hediye neydi?' sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Oynadığımız bir deplasmanda kadın ve oğlu güvenliği geçmek için çekiştiriliyor gibiydi. Annemin portresini havaya kaldırdılar. Annemin yüzünü gördüğümde, güvenliğe durmalarını ve izin vermelerini söyledim. O hediyeden, İstanbul'daki evimde çok var ama o spesifik olanı gerçekten dikkatimi çekti, bu yüzden çok güzeldi."