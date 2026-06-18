Son dakika transfer haberi: Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul’a geldi!

24 GOLE KATKI SAĞLADI

Vedat Muriqi, geride kalan sezonda Mallorca'da 37 maça çıktı. Kosovalı santrfor bu süreçte 23 gol ve 1 asistlik performansıyla ön plana çıktı.

32 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.