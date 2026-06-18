Son dakika transfer haberi: Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul’a geldi!

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Vedat Muriqi transferini açıklamıştı.
Sarı-lacivertlilerin prensipte anlaşma sağladığı Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.
Kosova'dan İstanbul'a gelen Vedat Muriqi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taraftarlar tarafından karşılandı.
24 GOLE KATKI SAĞLADI
Vedat Muriqi, geride kalan sezonda Mallorca'da 37 maça çıktı. Kosovalı santrfor bu süreçte 23 gol ve 1 asistlik performansıyla ön plana çıktı.
32 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.
2019-2020 SEZONUNDA PARLADI
Vedat Muriqi, 2019-2020 sezonunda 5 milyon 600 bin euro bedelle geldiği Fenerbahçe'de dikkat çekmişti.
Kosovalı santrfor gösterdiği performansın ardından sezon sonunda 21 milyon euro karşılığında Lazio'nun yolunu tutmuştu.
TÜRKİYE'DE UZUN YILLAR OYNADI
FC Liria'da futbola başlayan Vedat Muriqi daha sonra KF Teuta, KS Besa, Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor, Fenerbahçe, Lazio ve Mallorca formaları giydi.
Kosova Milli Takımı'nda 68 kez şans bulan Vedat Muriqi, 32 gol atma başarısı gösterdi.