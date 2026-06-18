Turlar, geçeriz

ÜLKEMİZİ Avrupa'da temsil edecek Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in ön elemedeki rakipleri belli oldu. Kura çekiminde lig yoluna seri başı katılan F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze ile eşleşti. 2025-26'da ligini 56 puanla 2. tamamladı. Sezonu Polonya Kupası'nı alarak kapattı. Maksym Khlan en dikkat çeken oyuncularından. İlk maç 21 ya da 22 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş 28 ya da 29 Temmuz'da Polonya'da. G.Saray'ın eski yıldızı Lukas Podolski, Gornik Zabrze'nin çoğunluk hissesini elinde bulunduruyor.

BEŞİKTAŞ'IN Avrupa Ligi ikinci eleme turunda rakibi Midtjylland oldu. Danimarka Ligi'nde sezonu ikinci bitiren Midtjylland'da milli futbolcu Aral Şimşir forma giyiyor. Tüm sezon 22 gol kaydeden 21 yaşındaki forvet Franculino Dju, Danimarka temsilcisinin en tehlikeli oyuncu. Midtjlland, geride kalan sezon Danimarka Kupası'nda zafere ulaştı. 108 milyon Euro piyasa değerine sahip olan ekibin en değerli oyuncusu 22 milyon Euro ile Franculino. İlk maçlar 23 Temmuz'da, rövanşları ise 30 Temmuz'da oynanacak.

GERİDE kalan sezonu Süper Lig'de 5'inci bitiren ve Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Avrupa bileti elde eden RAMS Başakşehir, Konferans Ligi'nde boy gösterecek. Avrupa'nın 3 numaralı kupasında kuraya 2. Grup'ta seri başı giren turuncu-lacivertli takım ikinci eleme turunda Sarajevo (Bosna Hersek)- Inter Turku (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk mücadeleler 23 Temmuz'da, rövanşları ise 30 Temmuz'da yapılacak.