UEFA tehdidi kalktı!

Türk kulübüne UEFA
'dan güzel haber geldi. Trabzonspor ve Beşiktaş, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu ile imzaladıkları yapılandırma anlaşmalarının tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve yaptırım risklerinin ortadan kalktığını duyurdu.
Bordo-mavililer, Temmuz 2023'te imzalanan anlaşmaya değinerek "UEFA tarafından bugün (dün) kulübümüze iletilen resmi bildirimle birlikte söz konusu süreç başarıyla tamamlanmıştı. Kulübümüz, anlaşma kapsamında yer alan tüm operasyonel, mali ve sportif kriterleri karşılamış, 2026-27 sezonu itibarıyla uygulanması muhtemel tüm yaptırım risklerini ortadan kaldırmıştır" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlılar ise 31 Ağustos 2022'de imzalanan uyum anlaşma sonrası dün UEFA'nın, süreci başarıyla tamamladıklarını tebliğ ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bu karar, şirketimizin finansal disiplin ve sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmaların UEFA nezdinde olumlu karşılık bulduğunu göstermekte olup, Beşiktaş'ın kurumsal yapısının güçlenmesi adına önemli bir dönüm noktasıdır"
denildi.