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Giriş Tarihi: 18.06.2026 17:45 Son Güncelleme: 18.06.2026 17:46

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Resmen açıklandı

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin transferini resmen açıkladı.

AA
Vedat Muriqi, Fenerbahçe’ye geri dönüyor! Resmen açıklandı
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Fenerbahçe Kulübü, transfer görüşmelerinde bulunduğu eski futbolcusu Vedat Muriqi'nin İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir. Vedat Muriqi'yi taşıyan uçak, bu akşam saat 21.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

32 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca'da 37 maçta 23 gol kaydetti.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#VEDAT MURİQİ #FENERBAHÇE

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Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Resmen açıklandı
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